{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пловец Колесников опроверг информацию о проблемах со здоровьем и окончании карьеры

Как рассказал ТАСС спортсмен, его здоровью ничего не угрожает
Климент Колесников EPA-EFE/PATRICK B. KRAEMER
Описание
Климент Колесников
© EPA-EFE/PATRICK B. KRAEMER

МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Рекордсмена мира по плаванию Климент Колесников опроверг информацию о возникших у него проблемах со здоровьем, которые могут заставить его завершить карьеру. Об этом он сообщил ТАСС.

"Я проходил плановое углубленное медицинское обследование. Моему здоровью ничего не угрожает", - сказал Колесников.

Опроверг появившуюся информацию и личный тренер спортсмена Дмитрий Лазарев. "Никакой операции не было, он просто проходил обследование, плановую диспансеризацию", - заявил он.

Рекорд мира Колесников установил в прошлом году на дистанции 50 м на спине.

Драчев: cборная России по биатлону в следующем сезоне должна быть в тройке сильнейших
В предыдущие два года в командном зачете Кубка мира - Кубке наций мужская и женская сборные России занимали четвертые места
Читать полностью