Пловец Колесников опроверг информацию о проблемах со здоровьем и окончании карьеры

МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Рекордсмена мира по плаванию Климент Колесников опроверг информацию о возникших у него проблемах со здоровьем, которые могут заставить его завершить карьеру. Об этом он сообщил ТАСС.

"Я проходил плановое углубленное медицинское обследование. Моему здоровью ничего не угрожает", - сказал Колесников.

Опроверг появившуюся информацию и личный тренер спортсмена Дмитрий Лазарев. "Никакой операции не было, он просто проходил обследование, плановую диспансеризацию", - заявил он.

Рекорд мира Колесников установил в прошлом году на дистанции 50 м на спине.