СМИ: тбилисский суд арестовал четырех футболистов за участие в договорных матчах

ТАСС, 22 мая. Тбилисский городской суд арестовал четырех грузинских футболистов по делу об участии в договорных матчах. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на телекомпанию "Имеди".

Соответствующее решение принято после ходатайства прокуратуры. Всего подозревается 11 футболистов из различных команд.

Арестованы были вратарь Ника Даушвили, защитник Ираклий Хучуа ("Чиатура"), полузащитник Вахтанг Джакели и нападающий Лаша Чапидзе. В отношении вратарей Григолы Бедиашвили, Джони Шерозии ("Вит Джорджия"), Роберта Имерлишвили ("Гурия Ланчхути"), защитника Ираклия Баджелидзе ("Гурия Ланчхути"), полузащитников Нодари Кикнавелидзе и Николоза Маисуразде, нападающего Пааты Гудушаури (все - "Вит Джорджия") избрана мера пресечения в виде залога в размере 10 тысяч лари (около $3,7 тысячи).

Джакели, Чапидзе и Даушвили завершили карьеру.

По данным следствия, футболисты проигрывали матчи после получения денежных средств от организованной преступной группировки. Игроки в сумме получили 93,5 тысяч лари (около $34 тысячи). Спортсменам грозит тюремное заключение на срок от четырех до шести лет.