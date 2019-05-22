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Кожевников: на игры некоторых сборных во время ЧМ по хоккею было противно смотреть

Двукратный олимпийский чемпион считает, что участие команд Италии, Франции, Австрии и Великобритании в чемпионате мира не развивают хоккей в этих странах

МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Игры нескольких сборных во время группового этапа чемпионата мира по хоккею в Словакии не вызывали положительных эмоций. Такое мнение ТАСС в среду по телефону высказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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Групповой этап завершился во вторник, по итогам которого сборные Франции (2 очка в группе А, 14 заброшенных и 34 пропущенных шайб) и Австрии (1 очко в группе В, 9 заброшенных и 40 пропущенных) заняли последние места в своих группах и выбыли в дивизион I. В четвертьфинал пробились восемь команд, матчи 1/4 финала мирового первенства состоятся в четверг.

"Там целая плеяда сборных - Великобритания, Франция, Италия, Австрия, на игры которых смотреть было противно, - сказал Кожевников. - Мне лично неинтересно смотреть, как стоят конусы, а их объезжают. Конечно, эти сборные сражались, но мастерства совершенно нет, за весь чемпионат эти команды сыграли нормально один матч, с такими же, как они. Я думаю, что их участие на чемпионате мира не развивает хоккей в этих странах".

По итогам группового этапа сборная Великобритании заняла седьмое место в группе A, забросив девять шайб и пропустив 41. В группе В предпоследнюю строчку заняла команда Италии, которая имеет наименьшее количество заброшенных (5) и наибольшее количество пропущенных (48) шайб на групповом этапе.

Чемпионат мира завершится 26 мая.

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