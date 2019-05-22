СМИ: "Манчестер Юнайтед" продал 52 тыс. абонементов в рекордно короткий срок

ТАСС, 22 мая. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" установил новый рекорд по скорости продаж абонементов на сезон. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание Daily Mail.

По информации издания, клуб реализовал 52 тыс. абонементов на сезон-2019/20 менее чем за два месяца, несмотря на результаты в завершившемся сезоне. Продажа абонементов стартовала в начале апреля.

По итогам сезона-2018/19 "Манчестер Юнайтед" стал шестым с 66 очками после 38 матчей в Английской премьер-лиге (АПЛ).

В Лиге чемпионов сезона-2018/19 клуб выбыл на стадии 1/8 финала турнира, уступив "Пари Сен-Жермен" по сумме двух матчей (1:3, 0:2). В Кубке Английской футбольной лиги команда не смогла переиграть "Дерби Каунти" (7:8 по пенальти) в третьем раунде. В Кубке Англии "Манчестер Юнайтед" завершил выступление на стадии четвертьфинала, проиграв "Вулверхэмптону" (1:2).

По итогам чемпионата клуб в следующем сезоне сыграет во втором квалификационном раунде Лиги Европы.