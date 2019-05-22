Эксперт: российские хоккеисты не должны расслабляться в матче ЧМ против американцев

МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Расслабленность может стать причиной проблем для сборной России в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею против американцев. Такое мнение ТАСС в среду по телефону высказал член наблюдательного совета ХК ЦСКА, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

Российская команда во вторник заняла первое место в группе В, обыграв в заключительном матче группового этапа сборную Швеции со счетом 7:4, третий период игры завершился в пользу шведов со счетом 3:1. Четвертьфинальный матч с командой США пройдет 23 мая и начнется в 17:15 мск.

"В матче со шведами сборная России отлично сыграла во втором периоде, - сказал Михайлов. - Что касается третьего периода, то могу сказать, что это у нас где-то в крови - мы не можем отыграть от начала до конца на одном высоком уровне. Когда игра со шведами уже была практически сделана, мы положили в замечательную копилку маленькую ложечку дегтя. Если в этом матче можно закрыть на такое глаза, хотя все равно осадок остается, то в завтрашнем четвертьфинале против американцев такого делать нельзя, я уверен, что наша команда этого не сделает".

Чемпионат мира проходит в Словакии и завершится 26 мая.