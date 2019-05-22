Овечкин и Кузнецов не участвуют в ледовой тренировке сборной России по хоккею

БРАТИСЛАВА, 22 мая. /ТАСС/. Все хоккеисты сборной России, за исключением нападающих Александра Овечкина и Евгения Кузнецова, участвуют в ледовой тренировке команды перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира с командой США. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Во вторник сборная России обыграла команду Швеции со счетом 7:4 и заняла первое место в группе В. Матч с командой США пройдет 23 мая, начало в 17:15 мск.

По сообщению пресс-службы Федерации хоккея России, хоккеисты могли тренироваться на льду по желанию. Первоначально команда вышла на лед в полном составе, но затем Овечкин и Кузнецов отправились в подтрибунное помещение. Остальные игроки занимаются в тех же сочетаниях, в которых они проводили матч со шведами.