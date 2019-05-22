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Шипулин будет главным тренером ВК "Белогорье", его ассистентом назначен Косарев

В прошлом сезоне клуб возглавлял сербский специалист Слободан Ковач
Тренер Геннадий Шипулин Роман Кручинин/ТАСС
Описание
Тренер Геннадий Шипулин
© Роман Кручинин/ТАСС

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Геннадий Шипулин будет главным тренером волейбольного клуба "Белогорье" в следующем сезоне, его помощником назначен призер Олимпийский игр Александр Косарев. Об этом Шипулин заявил ТАСС.

В прошлом сезоне клуб возглавлял серб Слободан Ковач.

"Косарев будет моим ассистентом в следующем сезоне. Я был и остаюсь главным тренером команды", - сказал Шипулин.

В прошедшем сезоне "Белогорье" заняло шестое место в чемпионате России и лишилось права выступать в еврокубках. 

Также "Белогорье" стало обладателем Кубка вызова Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ), обыграв по сумме двух матчей итальянскую "Монцу". Кубок вызова - третий по значимости еврокубковый турнир среди клубов. Команда также является победителем Лиги чемпионов (2003, 2004, 2014) и Кубка ЕКВ (2009, 2018). Восемь раз "Белогорье" становилось чемпионом России.

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