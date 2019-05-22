Города - организаторы матчей ЧМ по волейболу в России будут объявлены в конце мая

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Список городов, которые примут матчи мужского чемпионата мира по волейболу 2022 года в России, будет объявлен в конце мая. Об этом ТАСС в среду сообщил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

В среду было объявлено о создании правительством РФ оргкомитета по организации проведения чемпионата мира 2022 года в России.

"В конце мая в Россию приедет генеральный директор Международной федерации волейбола. Позднее будут объявлены города, в которых пройдет чемпионат мира", - сказал Шевченко.

В ноябре 2018 года на конгрессе Международной федерации волейбола было объявлено о том, что мужской чемпионат мира 2022 года пройдет в России. В российскую заявку были внесены десять городов, окончательный список пока не обнародован.

Чемпионаты мира среди мужских команд проводятся с 1949 года. Первые два турнира прошли на открытых площадках, остальные - на крытых. С 1962 года турнир проходит регулярно раз в четыре года. Дважды чемпионат мира принимал СССР (1952, 1962). В России турнир ни разу не проходил.

Сборная СССР шесть раз завоевывала золотые медали, лучший результат российской команды - серебро 2002 года.