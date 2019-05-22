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Поздняков: включение Юрьева в исполком ЕОК позволит ОКР более тесно работать с партнерами

Представительство россиян в комиссиях Международного олимпийского комитета увеличилось с восьми до десяти человек
Глава ОКР Станислав Поздняков Владимир Гердо/ТАСС
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Глава ОКР Станислав Поздняков
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Включение руководителя управления международных связей Олимпийского комитета России (ОКР) Юрия Юрьева в состав исполкома Европейского олимпийского комитета (ЕОК) позволит российскому спорту более тесно работать с партнерами. Таким мнением с ТАСС в среду поделился президент ОКР Станислав Поздняков.

Ранее Поздняков и руководитель аппарата президента ОКР Родион Плитухин вошли в комиссии Международного олимпийского комитета (МОК). Поздняков стал членом комиссии, которая рассматривает включение и исключение видов спорта из программ Олимпийских игр. Плитухин же вошел в состав комиссии "Спорт и активное общество". Юрьев стал единственным представителем России в нынешнем составе исполкома ЕОК.

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"Вхождение Юрьева в исполком ЕОК - очень хорошая тенденция, это часть работы ОКР по продвижению наших представителей в управляющие органы крупнейших международных организаций, это реализация нашего общего плана, - подчеркнул Поздняков. - Юрьев - один из самых опытных сотрудников ОКР, он возглавляет работу, связанную с международными спортивными организациями. Его опыт позволит нам более качественно взаимодействовать с европейским олимпийским движением, что очень важно в преддверии Европейских игр в Минске. Кроме того, мы можем предлагать свои знания и свои возможности для наших партнеров среди европейских и международных комитетов".

"В ближайшее время мы строим планы вхождения в ряд европейских комиссий. Не надо забывать, что после Олимпиады 2020 года пройдет череда мероприятий, связанных с выборными конгрессами международных спортивных федераций, где мы проявим себя очень активно", - добавил глава ОКР.

В настоящее время представительство россиян в комиссиях МОК увеличилось с восьми до десяти человек. Также в комиссии МОК входят Елена Исинбаева (комиссия спортсменов и комиссия "Окружение спортсменов"), Алишер Усманов и Ольга Пономарь-Бекер (оба - комиссия по олимпийскому каналу), Анастасия Давыдова и Олег Матыцин (оба - комиссия по олимпийскому образованию), Владимир Лисин (комиссия по маркетингу), Павел Колобков (комиссия "Спорт и активное общество") и Шамиль Тарпищев (комиссия "Окружение спортсменов").

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