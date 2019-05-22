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Чемпионат России по фигурному катанию 2020 года пройдет в Красноярске

Соревнования пройдут с 24 по 29 декабря
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Чемпионат России по фигурному катанию сезона-2019/20 примет Красноярск. Об этом ТАСС в среду сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков по итогам заседания исполкома организации.

"Принято решение, что следующий чемпионат России примет Красноярск, турнир пройдет с 24 по 29 декабря, - сказал Горшков. - Юниорский чемпионат России пройдет с 4 по 8 февраля в Саранске".

В 2019 году Красноярск принимал соревнования зимней Универсиады. Турнир фигуристов прошел на "Платинум-Арене".

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