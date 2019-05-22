Федерация признала итоги выступления российских фигуристов в сезоне удовлетворительными

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) признал результаты российских фигуристов в сезоне-2018/19 удовлетворительными. Об этом ТАСС в среду по окончании заседания исполкома сообщил президент ФФККР Александр Горшков.

"Исполком федерации признал результаты наших спортсменов в нынешнем сезоне удовлетворительными, - сообщил Горшков. - Надо отметить, что выступление наших спортсменов на чемпионате мира в Сайтаме было лучшим за последние 16 лет, там наши спортсмены завоевали пять медалей".

На турнире в Японии российские фигуристы завоевали одну золотую медаль, две серебряные и две бронзовые. Чемпионкой мира стала Алина Загитова (одиночное катание); серебро на счету Евгении Тарасовой и Владимира Морозова (парное катание), а также Виктории Синициной и Никиты Кацалапова (танцы); бронзу завоевали Евгения Медведева (одиночное катание), а также Наталья Забияко и Александр Энберт (парное катание).