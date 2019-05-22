Распределение участников Гран-при по фигурному катанию сезона-2019/20 пройдет в июне

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Распределение участников турниров серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2019/20 пройдет в конце июня. Об этом ТАСС в среду рассказал президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

"Состав [всех] участников Гран-при по этапам серии определится в конце июня", - сообщил Горшков.

В финал серии Гран-при сезона-2018/19 от России прошли Алина Загитова, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Сергей Воронов, спортивные пары Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, а также Натальи Забияко и Александра Энберта, танцевальные дуэты Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, Александры Степановой и Ивана Букина, Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро.

Загитова стала серебряным призером турнира, Туктамышева - бронзовым, пара Тарасовой и Морозова заняла третье место, а дуэт Синициной и Кацалапова - второе.