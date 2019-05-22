{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Член исполкома AIBA Кремлев заявил, что не было сомнений в сохранении бокса на ОИ-2020

При этом исполком МОК в среду рекомендовал лишить Международную ассоциацию бокса статуса признания

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Бокс сохранен в программе Олимпийских игр 2020 года в Токио в интересах спортсменов, в подобном решении не было сомнений. Об этом ТАСС в среду заявил генеральный секретарь Федерации бокса России и член исполкома Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлев.

На эту тему
Бокс будет представлен на Олимпиаде в Токио

Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал сохранить бокс в программе Игр в Токио. При этом было рекомендовано лишить AIBA статуса признания.

"Не было сомнений в том, что бокс будет сохранен в программе Игр. Не нужно торопиться с тем, кто и как будет проводить турнир. Статус AIBA еще не подтвержден", - сказал Кремлев.

Также Кремлев отметил, что данная ситуация не повлияет на проведение женского и мужского чемпионатов мира 2019 года в России.

Чемпионат мира по хоккею-2019
Тренер: хоккеист Ларкин, скорее всего, пропустит матч 1/4 финала ЧМ против сборной России
Игрок получил повреждение в матче с канадцами
Читать полностью