Член исполкома AIBA Кремлев заявил, что не было сомнений в сохранении бокса на ОИ-2020

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Бокс сохранен в программе Олимпийских игр 2020 года в Токио в интересах спортсменов, в подобном решении не было сомнений. Об этом ТАСС в среду заявил генеральный секретарь Федерации бокса России и член исполкома Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлев.

Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал сохранить бокс в программе Игр в Токио. При этом было рекомендовано лишить AIBA статуса признания.

"Не было сомнений в том, что бокс будет сохранен в программе Игр. Не нужно торопиться с тем, кто и как будет проводить турнир. Статус AIBA еще не подтвержден", - сказал Кремлев.

Также Кремлев отметил, что данная ситуация не повлияет на проведение женского и мужского чемпионатов мира 2019 года в России.