В Олимпийском комитете России рады рекомендации МОК оставить бокс в программе Игр

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в разговоре с ТАСС положительно отреагировал на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) оставить бокс в программе Олимпиады 2020 года в Токио.

В среду исполком МОК рекомендовал предстоящей сессии организации сохранить бокс в программе Игр-2020 в Токио, но лишить Международную ассоциацию бокса (AIBA) статуса признания.

"Самое важное в данной ситуации, что спортсмены, непосредственные участники Олимпиады, получат возможность выступить на самом главном старте четырехлетия. Я удовлетворен, что их интересны не затронуты, турнир по боксу - одному из самых известных и популярных видов спорта в мире, на Играх будет. Чему мы, как Олимпийский комитет России, очень рады, особенно учитывая наши победные традиции в этом виде спорта", - сказал Поздняков.

"Решение исполкома лишить признания AIBA мы приняли к сведению. Если это произойдет и сессия последует рекомендации МОК, то организацию олимпийского турнира проведет другая организация, равно как и все квалификационные соревнования", - добавил глава ОКР.

Сессия МОК пройдет в швейцарской Лозанне с 24 по 26 июня.