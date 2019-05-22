МОК выдвинул чемпионку ОИ по шорт-треку Ян Ян на пост вице-президента WADA

ТАСС, 22 мая. Двукратная олимпийская чемпионка по шорт-треку Ян Ян из Китая стала кандидатом на пост вице-президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) от Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом на заседании исполкома МОК заявил глава организации Томас Бах.

Заседание исполкома МОК проходит в среду в Лозанне.

"Исполком определился с кандидатом на пост вице-президента WADA. Им стала миссис Ян Ян - двукратная олимпийская чемпионка 2002 года", - заявил Бах.

Выборы пройдут в ноябре в польской Катовице.