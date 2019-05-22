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Футбол в России

Тренер Мусаев: ФК "Краснодар" приложит все усилия для победы в РПЛ в следующем сезоне

В среду состоялась открытая тренировка клуба

КРАСНОДАР, 22 мая. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба "Краснодар" приложит все усилия для победы в Российской премьер-лиге в следующем сезоне. Об этом сообщил в ходе встречи с болельщиками старший тренер клуба Мурад Мусаев.

В среду в Краснодаре состоялась открытая тренировка клуба, после нее прошла встреча болельщиков с футболистами и тренером. Один из болельщиков задал Мусаеву вопрос о том, когда "Краснодар" станет чемпионом России.

"Могу пообещать, что мы приложим все усилия для достижения этой цели уже в следующем сезоне", - ответил Мусаев. При этом он уточнил, что не хотел бы давать конкретных обещаний о победе, так как считает это неправильным.

В текущем сезоне "Краснодар" за один тур до конца чемпионата занимает третье место, набрав 53 очка, столько же очков у идущего на втором месте московского "Локомотива". Краснодарская команда гарантировала себе попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.

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