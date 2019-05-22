Капитан ФК "Краснодар" Мартынович не намерен покидать клуб

КРАСНОДАР, 22 мая. /ТАСС/. Капитан футбольного клуба "Краснодар" Александр Мартынович на встрече с болельщиками заявил, что не рассматривает варианты перехода в другие команды. Слова защитника передает корр. ТАСС.

"Краснодар" провел в среду открытую тренировку, после которой игроки клуба и старший тренер Мурад Мусаев встретились с болельщиками и ответили на их вопросы.

"Я считаю Краснодар своим домом. Сколько проведу в команде, сколько буду полезен ей, я буду все отдавать на поле для этого. Если представится такая возможность завершить карьеру в этом клубе, для меня это будет большая честь", - сказал 31-летний футболист.

Мартынович выступает за краснодарский клуб с 2010 года.