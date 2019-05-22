Определись все участники футбольных еврокубков от России в сезоне-2019/20

ТАСС, 22 мая. Стали известны все участники футбольных еврокубков от России в сезоне-2019/20. В среду после победы московского "Локомотива" над екатеринбургским "Уралом" (1:0) в финальном матче Олимп - Кубка России определился последний участник - тульский "Арсенал".

Победа в Кубке России дает путевку в групповой раунд Лиги Европы. "Локомотив" ранее обеспечил себе участие в Лиге чемпионов, поэтому занявший шестое место в чемпионате России "Арсенал" получил путевку в Лигу Европы, где начнет выступление со второго квалификационного раунда. Тульский клуб впервые в своей истории сыграет в Лиге Европы.

Путевку в групповой раунд турнира получит команда, занявшая четвертое место в чемпионате России. Перед заключительным туром его занимает московский "Спартак" (49 очков), от которого на одно очко отстает ЦСКА. Команда, занявшая пятое место, будет стартовать в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда.

В групповом раунде Лиги чемпионов сыграет чемпион России петербургский "Зенит" и обладатель серебряных медалей, за которые борются "Локомотив" и "Краснодар" (по 53 очка). "Локомотив" опережает конкурента за счет гола на чужом поле в личных встречах. Обладатель бронзовых медалей сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Последний тур чемпионата России пройдет 26 мая.