Куйвашев: футболисты "Урала" максимально выложились в розыгрыше Кубка России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Игроки "Урала" максимально выложились в розыгрыше Олимп - Кубка России по футболу сезона-2018/19. Об этом написал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в среду на своей странице в Instagram.

В среду московский "Локомотив" со счетом 1:0 обыграл екатеринбургский клуб в финале розыгрыша кубка страны. Финальный матч прошел на стадионе "Самара-Арена".

"Путь к финалу Кубка России был сложный. Наша команда очень старалась и дошла до финала, но выигрывает - сильнейший. Спасибо игрокам, болельщикам, спонсорам нашего клуба, впереди еще много сезонов. Вперед, "Урал"!" - написал он.