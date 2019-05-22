Мещеряков: "Локомотив" стал большой командой, завоевав третий трофей за три года

В среду "Локомотив" победил со счетом 1:0 екатеринбургский "Урал" в финале Олимп - Кубка России по футболу. Для столичного клуба эта победа в Кубке страны стала третьей за пять лет: до этого клуб брал трофей в сезонах-2014/15 и 2016/17, а в сезоне-2017/18 команда стала чемпионом России.

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" стал по-настоящему большой командой, завоевав три трофея за три года. Такое мнение высказал ТАСС в среду по телефону председатель совета директоров столичного клуба Анатолий Мещеряков.

"Локомотив" стал по-настоящему большой командой - для клуба это третий трофей за три года, покажите за последнее десятилетие еще одну такую команду. Но больше этого радует лишь то, что сегодня на поле вышло пять воспитанников нашей академии, а три или четыре сидели в запасе - это говорит о том, что мы на правильном пути. Без сомнения, это стало для них бесценным опытом, некоторые не просто в этом году выстрелили, а стали одними из лучших в чемпионате", - заявил Мещеряков.

"Любая кубковая игра - трудная. У "Урала" были свои потери в связи с дисквалификацией, у нас были очень большие потери в связи с травмами - отсутствовали основные центральные защитники, правый защитник, не смог поучаствовать один атакующий игрок. Главное, что вышли, победили, несмотря на потери - в кубковой игре важен не счет, а результат. Впереди у нас, по сути, еще один финал, ребята немного попразднуют в самолете и будут готовиться к следующей игре", - добавил он.

В заключительном туре чемпионата России "Локомотив", обеспечивший себе попадание в Лигу чемпионов, 26 мая сыграет дома с "Уфой". Победа в этом матче обеспечит команде участие в групповой стадии турнира.