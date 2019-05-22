Чемпионка ОИ по биатлону Кузьмина осенью примет решение о выступлении в эстафетах

БРАТИСЛАВА, 22 мая. /ТАСС/. Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анастасия Кузьмина примет решение о возможном участии в эстафетных гонках на этапах Кубка мира в сентябре или октябре. Об этом она рассказала журналистам в среду.

34-летняя Кузьмина, которая во вторник присутствовала на матче чемпионата мира между сборными России и Швеции (7:4), выступала за сборную Словакии, в ходе сезона-2018/19 она объявила, что по его окончании завершит карьеру. Родившаяся в Тюмени Кузьмина также выиграла чемпионат мира в нынешнем году в спринте.

"Решение [об участии в эстафете] должно быть общим, ориентировочно оно будет принято в сентябре или октябре после летнего периода подготовки. Девчонки примут решение, готовы ли они к новому сезону, какие у них цели - выступить хорошо индивидуально или же попытаться быть успешными в эстафете", - сказала она.

Кузьмина рассказала, что не собирается заниматься тренерской работой, а сосредоточиться, в том числе, на семье. "У меня есть семья, дети, много лет я это отодвигала на задний план, потому что большой спорт занимает много времени. Я очень рада, что НОК Словакии предложил мне участвовать в проектах для развития молодежного спорта и спорта в школах. В течение лета мы попытаемся как можно больше семей приобщить к спорту", - отметила она.

Родной брат Кузьминой, олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин примет участие в праймериз "Единой России" 26 мая и в случае победы сможет участвовать в довыборах в Госдуму. "Это его решение, которое он принял, я думаю, оно было не спонтанным. Он все делает не на показ, его главная цель - помогать. Я много раз от него слышала, что для него это самое главное направление", - подчеркнула Кузьмина.