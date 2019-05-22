Тренер "Краснодара" Мусаев планирует получить тренерскую категорию А по окончании сезона

КРАСНОДАР, 22 мая. /ТАСС/. Старший тренер футбольного клуба "Краснодар" Мурад Мусаев, фактически исполняющий обязанности главного тренера, планирует сдать экзамены и получить тренерскую категорию А после окончания сезона. Об этом он рассказал в среду в ходе встречи с болельщиками клуба, передает корр. ТАСС.

Мусаев начал исполнять обязанности главного тренера команды в апреле 2018 года после отставки Игоря Шалимова. Официально назначить Мусаева главным тренером не могли из-за отсутствия необходимой категории, фактически команду возглавляет Олег Фоменко.

"После окончания сезона у меня будут экзамены, и я получу категорию А. Если это получится, в ближайшее время поступлю на PRO, и уже могу быть заявлен, как главный тренер", - сказал Мусаев.

Отсутствие категории, по его мнению, формальность. 35-летний специалист добавил, что это не особо влияет на его работу.

Мусаев хочет сыграть в ЛЧ с итальянскими клубами

В текущем сезоне "Краснодар" за один тур до конца чемпионата занимает третье место, набрав 53 очка, столько же очков у идущего на втором месте московского "Локомотива". Краснодарская команда гарантировала себе попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.

"Краснодар" никогда не встречался с итальянскими клубами, пускай это будет "Интер" и "Ювентус", - ответил Мусаев на вопрос болельщиков о том, с какими клубами команда хотела бы сыграть в Лиге чемпионов. - У каждой страны есть свой стиль, свой почерк, все матчи разные. Мы набираемся опыта, какой бы соперник не попался, это будет интересно".

Капитан команды Александр Мартынович добавил, что для него было бы здорово сыграть с мадридским "Реалом".