Каборе заявил, что сожалеет об уходе из ФК "Краснодар"

КРАСНОДАР, 22 мая. /ТАСС/. Полузащитник Шарль Каборе, покидающий футбольный клуб "Краснодар" этим летом, заявил на встрече с болельщиками, что сожалеет об уходе из клуба. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Ранее "Краснодар" подтвердил, что Каборе и Маурисио Перейра покинут клуб летом. "Краснодар" провел в среду открытую тренировку, после которой игроки клуба и главный тренер встретились с болельщиками и ответили на их вопросы.

"Для меня это будет тяжело. Я работал всегда на 100 процентов, сожалею о том, что ухожу, вы [болельщики] являетесь родными для меня", - сказал Каборе.

Причину ухода он не озвучивал. Ранее сообщалось, что игроком интересуются несколько английских клубов. Каборе переехал в Россию в 2013 году, выступал за ФК "Кубань", который впоследствии был признан судом банкротом. "Краснодар" взял Каборе у "Кубани" в аренду с правом выкупа, в 2016 году игрок был выкуплен, с ним был подписан контракт сроком на три года.

В текущем сезоне "Краснодар" за один тур до конца чемпионата занимает третье место, набрав 53 очка, столько же очков у идущего на втором месте московского "Локомотива". Краснодарская команда гарантировала себе попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.