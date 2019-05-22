Международная ассоциация бокса с нетерпением ждет работы с МОК по восстановлению признания

Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал сохранить бокс в программе Игр-2020 в Токио. При этом было рекомендовано лишить AIBA статуса признания.

ТАСС, 22 мая. Международная ассоциация бокса (AIBA) приняла к сведению заявление Международного олимпийского комитета (МОК) и ожидает совместной работы в будущем по восстановлению своих прав. Об этом сообщает Inside the games со ссылкой на пресс-релиз AIBA.

"В настоящее время AIBA рассматривает доклад МОК и не будет делать никаких заявлений до получения разъяснений, однако AIBA с нетерпением ждет работы с МОК в будущем", - приводит сообщение портал.

МОК 30 ноября 2018 года заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпиаде 2020 года в Токио. Решение было принято после начала расследования в отношении AIBA. В МОК отмечали, что сферы финансов, управления и этики организации вызывают вопросы, в частности, назначение Гафура Рахимова на пост главы AIBA, поскольку функционер находится под санкциями Министерства финансов США и подозревается в связях с международной преступной сетью.

Для расследования МОК создал специальный комитет, который возглавил член исполкома организации, глава Объединенного мира борьбы серб Ненад Лалович. Позднее Рахимов временно сложил с себя полномочия главы организации, а исполняющим обязанности президента AIBA был назначен марокканец Мохаммед Мустасан.