Идову: задача ФК "Локомотив" - успешно сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне

В среду "Локомотив" победил со счетом 1:0 екатеринбургский "Урал" в финале Олимп - Кубка России по футболу. В заключительном туре чемпионата России команда встретится с "Уфой", победа гарантирует команде участие в групповой стадии Лиги чемпионов. В прошлом сезоне московский клуб на групповом этапе ЛЧ занял четвертое место в группе, проиграв пять матчей из шести.

САМАРА, 22 мая. /ТАСС/. Футболист "Локомотива" Брайан Идову выделил задачей на следующий сезон попадание и более успешное выступление в Лиге чемпионов. Об этом он рассказал журналистам в среду после финального матча Кубка России.

"Все равно понимаем, что предстоит еще важная игра с "Уфой", все мысли только о ней, главное закончить сезон хорошо и добавить фанатам еще больше радости. Задача - выйти снова в Лигу чемпионов, эта кампания была неудачной, но мы набрались много опыта, по этим играм поняли, что реализация моментов очень важна, и как раз за это нас и наказали. Теперь мы будем лучше психологически готовы к этим играм", - сказал Идову.

"Следующим трофеем, надеюсь, будет Суперкубок, а затем закроем чемпионством. Многие пацаны уже выиграли, но есть много новых ребят, голодных до побед. Хотели повторить чемпионство, но нас подвело начало сезона, хотя весну провели хорошо. Подготовимся и будем бороться за самые высокие места", - добавил он.

"Локомотив" сыграет дома с "Уфой" 26 мая.