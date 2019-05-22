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Футбол в России

Дюков: финал Кубка России по футболу получился боевым и интересным

В решающем матче турнира московский "Локомотив" победил "Урал" со счетом 1:0

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Финал Олимп - Кубка России по футболу между "Локомотивом" и "Уралом" получился интересным и по-настоящему боевым. Такое мнение ТАСС по телефону высказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

В среду в финале турнира "Локомотив" обыграл "Урал" со счетом 1:0. Финальный матч проходил на "Самаре-Арене", которая год назад принимала матчи чемпионата мира.

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"Сегодня был очень интересный, по-настоящему боевой финал Кубка России. Матч до последних минут держал в напряжении болельщиков, которые, как мне кажется, получили от игры удовольствие. Поздравляю игроков, тренеров, руководителей и всех болельщиков "Локомотива" с завоеванием такого престижного трофея с многолетней историей", - сказал Дюков.

По словам Дюкова, Самара прекрасно справилась с организацией матча. "Сегодня здесь можно было не только посмотреть хороший футбол. Была подготовлена большая, насыщенная программа различных мероприятий и активностей, которая наверняка понравилась жителям и гостям Самары. И РФС, безусловно, будет продолжать подобную практику", - отметил Дюков.

"Это касается не только финалов кубка, но и матчей национальной сборной России, которая уже в июне сыграет в Саранске и Нижнем Новгороде в рамках отборочного цикла чемпионата Европы", - добавил глава РФС.

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