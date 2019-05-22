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Футбол в России

Останкинская телебашня на сутки окрасилась в цвета ФК "Локомотив"

В среду московский клуб в восьмой раз выиграл Кубок России по футболу

ТАСС, 22 мая. Останкинская телебашня окрасилась в цвета московского футбольного клуба "Локомотив" на сутки. Об этом сообщается в Twitter столичной команды.

В среду "Локомотив" со счетом 1:0 обыграл в финале Олимп - Кубка России по футболу екатеринбургский "Урал".

"Останкинская башня на сутки окрасилась в наши цвета", - говорится в сообщении.

Останкинская телевизионная башня в Москве - самое высокое свободно стоящее сооружение в Европе и России и 11-е по высоте в мире. Башня была введена в эксплуатацию 5 ноября 1967 года. Высота постройки составляет 540 метров, все ее этажи связывает металлическая лестница.

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