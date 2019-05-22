Семин посвятил победу в финале Кубка России болельщикам ФК "Локомотив"

САМАРА, 22 мая. /ТАСС/. Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин посвятил победу в финале Олимп - Кубка России по футболу болельщикам московского клуба. Об этом он рассказал в среду на пресс-конференции.

В среду "Локомотив" обыграл в финале турнира екатеринбургский "Урал" со счетом 1:0. Встреча прошла в Самаре.

"Этот матч отличался (от игры чемпионата России против "Урала", которая состоялась в прошлое воскресенье и завершилась со счетом 2:2 - прим. ТАСС), мы в первом тайме играли лучше, чем в Екатеринбурге, - сказал Семин. - Но во втором тайме было достаточно серьезное давление, особенно со стандартов, потому что в этом матче мы уступали "Уралу" в ростовых данных".

Главный тренер железнодорожников отметил, что победа его команды закономерна. "Мы видели, сколько человек приехало поддержать нас из Москвы, со всей России. Ребята - главные творцы этой победы, они играли ради болельщиков. Мы привезли в клуб старый-новый трофей, вернули его, очень счастливы", - добавил тренер.