Гендиректор "Локомотива": восьмой Кубок России по футболу - уникальное достижение

САМАРА, 22 мая. /ТАСС/. "Локомотив" установил уникальное достижение в истории российского футбола, завоевав восьмой кубок страны. Об этом сообщил журналистам в среду после финальной встречи генеральный директор московской команды Василий Кикнадзе.

В среду подопечные Юрия Семина обыграли в финале Олимп - Кубка России екатеринбургский "Урала" со счетом 1:0.

"Все праздновали по полной программе, очень довольны. Восьмой кубок в истории российского футбола, 10-й всего - это уникальное достижение, никого рядом нет. Мы довольны тем, что у Палыча (Юрия Семина - прим. ТАСС) за последние три года два кубка и чемпионат, не знаю, может ли кто-то сравниться с этим", - сказал Кикнадзе.

Столичный клуб в восьмой раз в истории стал победителем турнира и стал лидером по этому показателю, ЦСКА побеждал семь раз, столичный "Спартак" и санкт-петербургский "Зенит" - по три. С учетом выступления в Кубках СССР по футболу "Локомотив" завоевал 10-й трофей.