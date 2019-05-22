Дисквалификация бойцов UFC Тухугова и Абубакара Нурмагомедова сокращена

ТАСС, 22 мая. Спортивная комиссия штата Невада сократила дисквалификацию российских бойцов смешанного стиля Зубайры Тухугова и Абубакара Нурмагомедова на 35 дней. Об этом в среду сообщает портал MMAJunkie со ссылкой на менеджера спортсменов Али Абдель-Азиза.

Спортсмены были дисквалифицированы на один год за участие в потасовке после боя за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором, который прошел 7 октября в Лас-Вегасе. Сам Хабиб Нурмагомедов был дисквалифицирован на девять месяцев.

"Это был тяжелый процесс, который стоил нам много времени и денег. Я рад, что все закончилось, теперь Абубакар [Нурмагомедов] и Зубайра [Тухугов] могут вернуться в спорт, чтобы делать то, что они любят", - сказал Абдель-Азиз.

Таким образом, Тухугов и Нурмагомедов смогут вернуться на ринг до начала турнира UFC 242, который пройдет 7 сентября в Абу-Даби. На этом турнире свой бой против американца Дастина Порье должен провести чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, который ранее заявлял, что не вернется в спорт, пока Тухугов и Абубакар Нурмагомедов не отбудут дисквалификацию.