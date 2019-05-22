Баскетболисты УНИКСа обыграли "Химки" в первом матче полуфинала Единой лиги ВТБ

ТАСС, 22 мая. Казанский УНИКС обыграл подмосковные "Химки" со счетом 96:91 в первом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Казани.

Самым результативным игроком встречи стал российский защитник "Химок" Алексей Швед, набравший 36 очков. В составе УНИКСа больше всего очков на свой счет записал американский форвард Реймар Морган (22).

Счет в серии до трех побед стал 1-0 в пользу УНИКСа. Следующий матч пройдет 24 мая в Казани. В другом полуфинале Единой лиги ВТБ встречаются ЦСКА и "Зенит", первая встреча серии пройдет в четверг в Москве.