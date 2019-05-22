Футболист "Локомотива" Игнатьев делает все возможное, чтобы заслужить новый контракт

САМАРА, 22 мая. /ТАСС/. Полузащитник московского "Локомотива" Владислав Игнатьев делает все возможное, чтобы подписать новый контракт с клубом. Об этом сообщил журналистам после победы в Олимп - Кубке России сам 32-летний футболист.

В среду "Локомотив" обыграл в финале Олимп - Кубка России екатеринбургский "Урала" со счетом 1:0.

"Пока переговоров не было, остался месяц контракта. Тяжело работать в таком режиме, когда не знаешь, что будет завтра. Делаю все возможное, чтобы заслужить новый контракт", - заявил Игнатьев.

Игнатьев представлял "Локомотив" с 2010 по 2012 год, после чего провел год в "Краснодаре" и три года в краснодарской "Кубани". Футболист вернулся в московскую команду в 2016 году, всего с "Локомотивом" игрок завоевал два Кубка страны (2016/17, 2018/19) и стал чемпионом России (2017/18).