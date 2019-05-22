Кикнадзе: обвинения ФК "Локомотив" в работе с судьями являются настоящей травлей

САМАРА, 22 мая. /ТАСС/. Обвинения футбольного клуба "Локомотив" в давлении на арбитров нельзя назвать никак иначе, кроме как травлей. Таким мнением в среду поделился с журналистами после финальной встречи Кубка России генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе.

После воскресной встречи 29-го тура Российской премьер-лиги между "Локомотивом" и "Уралом" (2:2) бывший арбитр Сергей Хусаинов заявил изданию "Спорт день за днем", что столичный клуб ведет работу с судьями.

"Все началось с выступления Евгения Ленноровича [Гинера] на канале "Матч ТВ", затем это подхватили Василий Уткин и Андрей Червиченко. То, что делается сейчас - это кроме как травлей назвать нельзя, это беспринципно, это не доказано. То, что вчера сделал Хусаинов, не знаю, будем ли рассматривать судебную историю, к тому же он не подвержен комитету Российского футбольного союза по этике, так как является отдельно взятой личностью. Если есть доказательства - на стол, если нет - нечего языком болтать", - сказал Кикнадзе.

"Цель этой травли не демотивировать команду, просто успешный клуб вызывает странную реакцию. Правильнее было бы радоваться, но, видимо, не все эти чувства разделяют", - добавил Кикнадзе.