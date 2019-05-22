Утвержден комплекс мер по обеспечению подготовки российских паралимпийцев к Играм-2020

Об этом ТАСС в среду сообщил первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков, возглавляющий рабочую группу комитета по подготовке сборных к Паралимпиаде-2020.

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Участники заседания штаба по контролю за обеспечением подготовки и успешного выступления сборных команд Российской Федерации утвердили комплекс мер по обеспечению подготовки паралимпийских сборных команд России к Играм 2020 года в Токио.

"В комплекс мер вошли материально-техническое, информационное, медицинское и медико-биологическое, антидопинговое, транспортное обеспечение, проведение заключительных тренировочных мероприятий, формирование паралимпийской команды и другие", - сказал первый вице-президент ПКР.

Рожков отметил, что в реализации подготовки примут участие ПКР, всероссийские спортивные федерации по видам инвалидности, подразделения Министерства спорта России, Центр спортивной подготовки сборных команд России, Федеральное медико-биологическое агентство России, Российское антидопинговое агентство и спортивные организации в субъектах РФ.

"Также на заседании было одобрено положение о паралимпийской сборной команде Российской Федерации, проведению чемпионатов России по легкой атлетике и плаванию одновременно тремя федерациями по видам инвалидности с включением данных соревнований в календарный план Международного паралимпийского комитета для обеспечения рейтинговых очков российским спортсменам. По такой схеме в этом году прошел в Нижнем Новгороде национальный чемпионат по плаванию, а с 13 по 17 июля 2019 года в Чебоксарах пройдет чемпионат России по легкой атлетике", - добавил Рожков.

Летние Паралимпийские игры 2020 года в Токио пройдут с 25 августа по 6 сентября. На Играх будет разыграно 540 комплектов медалей по 22 видам спорта. Ожидается, что в Паралимпийских играх примут участие 4400 спортсменов. В программу Игр включены два новых вида спорта - бадминтон и тхэквондо.