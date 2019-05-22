Президент ФК "Урал": с третьей попытки постараемся выиграть Кубок России

САМАРА, 22 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб "Урал" постарается выиграть Кубок России с третьей попытки. Об этом журналистам сказал президент клуба Григорий Иванов.

В среду "Урал" проиграл в финальном матче Олимп - Кубка России "Локомотиву" со счетом 0:1. В сезоне-2016/17 екатеринбургский клуб также проиграл в решающей встрече "Локомотиву" (0:2).

"Мы старались, бились. В первом тайме "Локомотив" нас переиграл, но во втором, думаю, все согласятся, мы были лучше. У них получилось забить, а у нас нет. Поздравляю "Локомотив" с победой", - заявил Иванов.

"Благодарю нашу команду за то, что проявила характер, - добавил президент екатеринбургского клуба. - У нас не было основных игроков - Эрика Бикфалви и Николая Димитрова. У нас короткая скамейка, у "Локомотива" длиннее, чем у нас. Игра была хорошая, думаю, она понравилась болельщикам - все хотели победить".

"Бог любит троицу - постараемся еще раз выйти в финал и победить" - резюмировал он.