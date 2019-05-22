{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Президент ФК "Урал": с третьей попытки постараемся выиграть Кубок России

Команда из Екатеринбурга проиграл в решающей стадии турнира второй раз подряд

САМАРА, 22 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб "Урал" постарается выиграть Кубок России с третьей попытки. Об этом журналистам сказал президент клуба Григорий Иванов.

На эту тему
"Локомотив" победил "Урал" и стал обладателем Кубка России по футболу сезона-2018/19

В среду "Урал" проиграл в финальном матче Олимп - Кубка России "Локомотиву" со счетом 0:1. В сезоне-2016/17 екатеринбургский клуб также проиграл в решающей встрече "Локомотиву" (0:2).

"Мы старались, бились. В первом тайме "Локомотив" нас переиграл, но во втором, думаю, все согласятся, мы были лучше. У них получилось забить, а у нас нет. Поздравляю "Локомотив" с победой", - заявил Иванов.

"Благодарю нашу команду за то, что проявила характер, - добавил президент екатеринбургского клуба. - У нас не было основных игроков - Эрика Бикфалви и Николая Димитрова. У нас короткая скамейка, у "Локомотива" длиннее, чем у нас. Игра была хорошая, думаю, она понравилась болельщикам - все хотели победить".

"Бог любит троицу - постараемся еще раз выйти в финал и победить" - резюмировал он.

Теги
Российский футбол
Утвержден комплекс мер по обеспечению подготовки российских паралимпийцев к Играм-2020
В реализации подготовки примет участие Паралимпийский комитет России
Читать полностью