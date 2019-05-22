Команда "Формулы-1" "Мерседес" в Монако попробует продлить серию победных дублей

"Мерседес" на старте сезона не дает ни малейшего шанса своим конкурентам - британец Льюис Хэмилтон и финн Валттери Боттас принесли команде пять победных дублей подряд. "Феррари" пока ничего не может противопоставить сопернику, заметно уступая ему в скорости. В Монако же навязать борьбу "Мерседесам" способен "Ред Булл" в лице голландца Макса Ферстаппена. Городская трасса всегда подходила австрийскому коллективу, в прошлом году победу здесь одержал австралиец Даниэль Риккьярдо.

ТАСС, 23 мая. Программа шестого этапа чемпионата мира в классе машин "Формула-1" сезона 2019 года - Гран-при Монако - стартует в четверг двумя свободными практиками. Две сессии свободных заездов пройдут в первый день, а в пятницу по традиции гонщики будут заняты на разных светских мероприятиях.

На этапе в Испании прервал серию неудачных гонок единственный представитель России в "Формуле-1" Даниил Квят. Гонщик "Торо Россо" финишировал девятым и второй раз в сезоне набрал очки. В Монако россиянин лишь раз закончил гонку в топ-10 - в 2015 году он стал четвертым, выступая за "Ред Булл". Сейчас же Квят постарается набрать первые очки в княжестве в составе "Торо Россо".

Гран-при Монако - одна из легендарных гонок не только в календаре "Формулы-1", но и во всем автоспорте. Первый старт по узким улочкам Монте-Карло прошел в 1950 году. Два года спустя этап в Монако покинул календарь чемпионата мира после гибели одного из пилотов во время практики. Однако в 1955 году организаторы вернули гонку в первенство, которое она не покидает по сей день.

Трасса Гран-при Монако является самой медленной в календаре. Обгонять здесь крайне сложно, поэтому многое зависит от квалификации и прохождения первого поворота. Наибольшее количество побед (по две) среди действующих пилотов имеют Хэмилтон и немец Себастьян Феттель, по одному разу финишную черту первыми пересекали финн Кими Райкконен и Риккьярдо. Рекордсменом же по победам в Монако является бразилец Айртон Сенна (6).

Первая часть свободных заездов начнется в 12:00 мск, вторая - в 16:00 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (13:00 мск) и квалификация (16:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (16:10 мск).