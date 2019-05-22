Исполком РФС обсудит лимит на легионеров и рассмотрит концепцию работы со сборными

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) пройдет в четверг в Москве. Исполком обсудит целый ряд вопросов, важнейшим из которых станет изменение лимита на легионеров в чемпионате России.

В настоящее время в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит "6+5", согласно которому на поле могут находиться не более шести иностранных футболистов. Несколько лет назад рабочая группа высказала предложение поменять формат, чтобы одновременно в заявке на сезон значились не более 10 иностранцев и 15 россиян. Также широко обсуждается вариант "8+17", который предполагает одновременное нахождение восьми легионеров на поле и 17 россиян в заявке команды. Новый формат лимита вступит в силу с сезона-2020/21.

На заседании представят доклад по направлению "Работа со сборными", в котором будут раскрыты принципы функционирования вертикали национальных команд. Кроме того, исполком обсудит вопросы сотрудничества с международными регуляторами, выполнения программы финансовой помощи региональным федерациям по футболу и их объединениям в 2018 году, а также параметров финансовой помощи на 2019 год.

На повестке дня лежат и вопросы о регламентах Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на сезон-2019/20, переходных матчей между командами РПЛ и ФНЛ 2019 года, первенства России по футболу молодежных команд (игроки не старше 19 лет) сезона-2019/20, Юношеской футбольной лиги (игроки не старше 17 лет) сезона-2019/20. Еще члены исполкома обсудят утверждение изменений составов постоянных комитетов РФС, положений о них и процедуру замены клуба-участника профессиональных соревнований. На заседании будет доложено о подготовке очередной отчетной конференции РФС, где подведут итоги сезона. Мероприятие состоится 28 мая.

В состав исполкома входят глава РФС Александр Дюков, первый вице-президент организации Никита Симонян, вице-президент Сергей Прядкин, а также 21 представитель от футбольных клубов и лиги, региональных объединений, мини-футбола, женского футбола, массового футбола, ветеранов и спонсоров.

Заседание исполкома пройдет в Доме футбола в Москве. Начало - 12:00 мск.