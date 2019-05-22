Российские волейболистки одержали победу над командой Китая в матче Лиги наций

ТАСС, 23 мая. Женская сборная России по волейболу победила команду Китая во втором матче предварительного этапа Лиги наций со счетом 3-1. Встреча прошла в Бразилии.

В первой встрече турнира со сборной Доминиканской Республики россиянки уступили со счетом 1-3.

Сборная России занимает девятое место в турнирной таблице, набрав три очка. С шестью очками лидируют сборные Турции, Сербии и США.

Лига наций - новый турнир, проводимый Международной федерацией волейбола, который призван заменить существовавшую ранее Мировую лигу. В предварительном раунде с 21 мая по 20 июня каждая из 16 сборных сыграет по 15 матчей, встретившись со всеми соперниками по одному разу. В финальный раунд, который состоится с 3 по 7 июля в китайском Нанкине, выйдут пять команд, а также сборная Китая на правах организатора турнира. В 2018 году женская сборная России заняла восьмое место на предварительном этапе Лиги наций и не смогла пробиться в финал соревнований.