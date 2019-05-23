Победная орбита. "Локомотив" стал рекордсменом по числу завоеванных трофеев Кубка России

САМАРА, 23 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футболисты московского "Локомотива", обыграв екатеринбургский "Урал" со счетом 1:0, победили в розыгрыше Олимп - Кубка России. Железнодорожники завоевали восьмой трофей турнира (1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017 и 2019), став рекордсменами по этому показателю в российской истории, также на их счету два Кубка СССР (1936, 1957).
Встрече на "Самара-Арене" предшествовала насыщенная развлекательная программа, организованная Российским футбольным союзом (РФС) и местными властями. В течение нескольких дней болельщики имели возможность сфотографироваться с кубком, за который предстояло бороться "Локомотиву" и "Уралу", выиграть билеты на матч. Также они могли принять участие во флешмобе, сформировав из своих тел контуры главного трофея турнира.
Интерес к матчу был высоким как со стороны поклонников обоих клубов, так и у местных жителей. Оказать поддержку "Локомотиву" приехали около 10 тыс. человек, "Уралу" - около трех тысяч болельщиков. Финал Олимп - Кубка России практически собрал аншлаг на трибунах "Самара-Арены", встречу посетили 38 тыс. зрителей из возможных 45 тысяч. Почти все они вели себя миролюбиво - единственный инцидент произошел за несколько часов до начала матча, когда 54 болельщика московской команды были задержаны за шумное поведение в одном из кафе, личности правонарушителей установили, как сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Самарской области, однако заводить административные дела не стали.
В то же время на подступах к стадиону собравшиеся пользовались возможностью сразиться на футбольной площадке с бывшими игроками самарских "Крыльев Советов" Андреем Тихоновым и Андреем Карякой, а также экс-капитаном сборной России Алексеем Смертиным. Те, кто не успел сфотографироваться с трофеем, исправляли данное упущение, а остальные наслаждались песнями группы "Градусы" и кавер-версиями хитов группировки "Ленинград". В числе последних была композиция "Ты просто космос, Стас!", ставшая одной из культовых для российских поклонников футбола во время чемпионата мира 2018 года.
Космическую тему, тесно связанную с Самарой, продолжили уже в чаше стадиона. Отсчет до стартового свистка был дан с орбиты. Его провел находящийся на Международной космической станции (МКС) космонавт Олег Кононенко, который ранее работал в Центральном специализированном конструкторском бюро (ЦСКБ) в Куйбышеве (прежнее название Самары - прим. ТАСС). Он напутствовал команды, пожелав им "самого космического финала".
Судьбу трофея решил один гол
Стартовый отрезок матча "Урал" провел активней своего соперника, но первые голевые моменты начал создавать именно "Локомотив". На 19-й минуте Федор Смолов вывел москвичей вперед, замкнув передачу Михаила Лысова, однако радость железнодорожников была недолгой, так как главный судья встречи Сергей Лапочкин гол отменил из-за офсайда форварда москвичей. Для принятия решения даже не пришлось прибегать к использованию системы видеопомощи арбитрам (VAR). Несмотря на это, москвичи продолжили идти вперед и уже на 27-й минуте счет изменился - Баринов точно пробил головой после подачи с углового в исполнении Мануэла Фернандеша.
Через некоторое время "Локомотив" мог удвоить свое преимущество, но хорошую контратаку не сумел завершить все тот же Смолов. "Урал" до перерыва редко вынуждал вступать в игру вратаря соперников Маринато Гилерме, а вот во второй половине встречи ситуация на поле изменилась. Екатеринбуржцы большими силами пошли вперед и долгое время не позволяли москвичам завладеть инициативой. Команда Юрия Семина при этом смогла создать пару моментов для того, чтобы снять все вопросы о победителе, но Смолову, Антону Миранчуку и Рифату Жемалетдинову немного не повезло.
Интрига держалась до последних минут, в концовке даже вратарь "Урала" Ярослав Годзюр пошел в штрафную соперников. К сожалению, на итоговый счет это никак не повлияло. "Матч до последних минут держал в напряжении болельщиков, которые, как мне кажется, получили от игры удовольствие", - сказал ТАСС глава РФС Александр Дюков, поздравивший москвичей с завоеванием трофея.
Игроки "Локомотива", получив кубок и медали, отправились в раздевалку. У некоторых из них не было сил на бурное празднование, но от традиционного для таких случаев глотка шампанского из завоеванного трофея они не отказались. Разделив радость победы с командой и руководством клуба, Семин отправился на пресс-конференцию, где отметил вклад болельщиков в этот успех. "Ребята - главные творцы этой победы, они играли ради болельщиков, завоевали трофей и вернули его себе, мы очень счастливы", - сказал Семин.
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе назвал выигрыш восьмого по счету Кубка России уникальным достижением. По числу побед в финалах этого турнира железнодорожники являются единоличными лидерами в российской истории - у ближайшего преследователя, московского ЦСКА, на один трофей меньше. "Мы довольны тем, что Палыч (Юрий Семин - прим. ТАСС) за последние три года завоевал с командой два кубка и золото чемпионата. Не знаю, может ли кто-то сравниться с этим", - поделился Кикнадзе.
Стоит отметить, что Семин укрепил свое лидерство среди тренеров по количеству завоеванных трофеев Кубка России. На счету специалиста их теперь шесть (1996, 1997, 2000, 2001, 2017 и 2019). Ближайшими преследователями являются уже завершившие свои тренерские карьеры наставники Валерий Газзаев (4) и Олег Романцев (3).
Мечты "Урала" и мысли "Локомотива" о Лиге чемпионов
Президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов после поражения поздравил соперника с победой и похвалил своих игроков за характер. "Бог любит троицу - постараемся еще раз выйти в финал и победить", - так он резюмировал выступление екатеринбуржцев во втором в их истории решающем матче за трофей Кубка России. Интересно, что в первый раз уральцы тоже уступили "Локомотиву". В 2017 году москвичи в Сочи одержали победу со счетом 2:0.
Кикнадзе после успеха своей команды высказался о возможности повторения опыта ЦСКА по аренде "Лужников" для матчей Лиги чемпионов. Железнодорожники за тур до конца розыгрыша РПЛ уже гарантировали себе участие в квалификации главного еврокубкового турнира. Для того, чтобы попасть в групповой этап, им необходимо 26 мая обыграть "Уфу".
"Дом есть дом, но если мы посчитаем, что количество болельщиков и поклонников "Локомотива", которые хотели бы посетить матч, превосходит возможности "РЖД-Арены", то будем рассматривать вариант с более вместительным стадионом", - отметил гендиректор московского клуба.
Защитник "Локомотива" Брайан Идову подтвердил, что перед командой стоит цель успешно выступить в следующем сезоне в Лиге чемпионов. Говоря о том, какой трофей он хочет завоевать следующим, нигерийский футболист назвал Суперкубок России. За него железнодорожники поборются уже 6 июля в матче с действующим чемпионом страны - петербургским "Зенитом". Встреча пройдет на стадионе "ВТБ-Арена".