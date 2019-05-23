Победная орбита. "Локомотив" стал рекордсменом по числу завоеванных трофеев Кубка России

САМАРА, 23 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футболисты московского "Локомотива", обыграв екатеринбургский "Урал" со счетом 1:0, победили в розыгрыше Олимп - Кубка России. Железнодорожники завоевали восьмой трофей турнира (1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017 и 2019), став рекордсменами по этому показателю в российской истории, также на их счету два Кубка СССР (1936, 1957).

Встрече на "Самара-Арене" предшествовала насыщенная развлекательная программа, организованная Российским футбольным союзом (РФС) и местными властями. В течение нескольких дней болельщики имели возможность сфотографироваться с кубком, за который предстояло бороться "Локомотиву" и "Уралу", выиграть билеты на матч. Также они могли принять участие во флешмобе, сформировав из своих тел контуры главного трофея турнира.

Интерес к матчу был высоким как со стороны поклонников обоих клубов, так и у местных жителей. Оказать поддержку "Локомотиву" приехали около 10 тыс. человек, "Уралу" - около трех тысяч болельщиков. Финал Олимп - Кубка России практически собрал аншлаг на трибунах "Самара-Арены", встречу посетили 38 тыс. зрителей из возможных 45 тысяч. Почти все они вели себя миролюбиво - единственный инцидент произошел за несколько часов до начала матча, когда 54 болельщика московской команды были задержаны за шумное поведение в одном из кафе, личности правонарушителей установили, как сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Самарской области, однако заводить административные дела не стали.

В то же время на подступах к стадиону собравшиеся пользовались возможностью сразиться на футбольной площадке с бывшими игроками самарских "Крыльев Советов" Андреем Тихоновым и Андреем Карякой, а также экс-капитаном сборной России Алексеем Смертиным. Те, кто не успел сфотографироваться с трофеем, исправляли данное упущение, а остальные наслаждались песнями группы "Градусы" и кавер-версиями хитов группировки "Ленинград". В числе последних была композиция "Ты просто космос, Стас!", ставшая одной из культовых для российских поклонников футбола во время чемпионата мира 2018 года.

Космическую тему, тесно связанную с Самарой, продолжили уже в чаше стадиона. Отсчет до стартового свистка был дан с орбиты. Его провел находящийся на Международной космической станции (МКС) космонавт Олег Кононенко, который ранее работал в Центральном специализированном конструкторском бюро (ЦСКБ) в Куйбышеве (прежнее название Самары - прим. ТАСС). Он напутствовал команды, пожелав им "самого космического финала".

Судьбу трофея решил один гол

Стартовый отрезок матча "Урал" провел активней своего соперника, но первые голевые моменты начал создавать именно "Локомотив". На 19-й минуте Федор Смолов вывел москвичей вперед, замкнув передачу Михаила Лысова, однако радость железнодорожников была недолгой, так как главный судья встречи Сергей Лапочкин гол отменил из-за офсайда форварда москвичей. Для принятия решения даже не пришлось прибегать к использованию системы видеопомощи арбитрам (VAR). Несмотря на это, москвичи продолжили идти вперед и уже на 27-й минуте счет изменился - Баринов точно пробил головой после подачи с углового в исполнении Мануэла Фернандеша.