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ЧМ-2022 по футболу

Оргкомитет ЧМ-2022 по футболу не был против увеличения числа участников турнира до 48

Ранее ФИФА объявила о том, что формат проведения мирового первенства в Катаре останется прежним

ТАСС, 23 мая. Оргкомитет мирового первенства по футболу 2022 года в Катаре был готов пойти на увеличение числа участников предстоящего турнира с 32 до 48 команд. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

В среду Международная федерация футбола (ФИФА) заявила о том, что турнир пройдет без изменения числа стран-участниц. Это решение было обусловлено тем, что организации не хватит времени для подготовки страны к проведению дополнительных матчей. Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино говорил о существовании возможности увеличения числа участников мирового первенства уже с чемпионата мира 2022 года, а также о проведении части встреч за пределами Катара. Главными кандидатами для этого являлись соседние Кувейт и Оман, позднее представители Омана сообщили о том, что они не заинтересованы в проведении игр турнира.

"Катар всегда был открыт идее по расширению чемпионата мира. Когда нашли реализуемую модель с 48 командами, все стороны пришли к выводу, что это пойдет на пользу как футболу, так и стране-организатору. После совместного изучения вопроса был сделан следующий вывод - подготовка к турниру находится на продвинутой стадии, также необходима подробная оценка возможных логистических проблем, на это понадобится больше времени и решение не будет принято к крайнему сроку [по этому вопросу] - июню (5 июня на конгрессе ФИФА будет представлен регламент проведения соревнования - прим. ТАСС). Поэтому было решено оставить существующий формат чемпионата мира", - сообщили ТАСС в пресс-службе оргкомитета ЧМ-2022.

Как отметили в оргкомитете, за три с половиной года до начала турнира страна убеждена в том, что предстоящее мировое первенство с 32 командами станет одним из лучших в истории. Оно "будет поводом для гордости всего арабского мира".

Решение о том, что Катар примет турнир, было принято исполкомом ФИФА в декабре 2010 года. Тогда же было объявлено о проведении мирового первенства 2018 года в России. Катар станет первой страной на Ближнем Востоке, которая примет чемпионат мира по футболу.

Предстоящий турнир станет первым в истории, который пройдет не летом, а в осенне-зимний период. Матчи чемпионата мира будут проведены с 21 ноября по 18 декабря в семи городах - Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.

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