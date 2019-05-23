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Самый возрастной футболист в истории чемпионатов Европы Кирай завершил карьеру

Голкипер установил рекорд на турнире 2016 года, выйдя на поле в составе сборной Венгрии в матче против Австрии в возрасте 40 лет и 74 дней
Габор Кирай AP Photo/Petr David Josek
Описание
Габор Кирай
© AP Photo/Petr David Josek

ТАСС, 23 мая. Бывший голкипер сборной Венгрии по футболу Габор Кирай объявил о завершении карьеры в возрасте 43 лет. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой пресс-службу клуба "Халадаш", в составе которого вратарь выступал с 2015 года.

"Спасибо, Габор Кирай! Легенда завершает карьеру", - сказано в сообщении на странице команды в Instagram.

Выйдя в основном составе сборной Венгрии на матч против команды Австрии на чемпионате Европы 2016 года, Кирай стал самым возрастным игроком в истории континентальных первенств. На тот момент ему было 40 лет и 74 дня. Ранее рекорд принадлежал игроку сборной Германии Лотару Маттеусу, который на чемпионате Европы 2000 года вышел на поле в возрасте 39 лет и 91 дня.

Кирай дебютировал за национальную команду своей страны в 1998 году. Он является рекордсменом по количеству матчей, проведя за сборную Венгрии 108 встреч.

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