Самый возрастной футболист в истории чемпионатов Европы Кирай завершил карьеру

ТАСС, 23 мая. Бывший голкипер сборной Венгрии по футболу Габор Кирай объявил о завершении карьеры в возрасте 43 лет. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой пресс-службу клуба "Халадаш", в составе которого вратарь выступал с 2015 года.

"Спасибо, Габор Кирай! Легенда завершает карьеру", - сказано в сообщении на странице команды в Instagram.

Выйдя в основном составе сборной Венгрии на матч против команды Австрии на чемпионате Европы 2016 года, Кирай стал самым возрастным игроком в истории континентальных первенств. На тот момент ему было 40 лет и 74 дня. Ранее рекорд принадлежал игроку сборной Германии Лотару Маттеусу, который на чемпионате Европы 2000 года вышел на поле в возрасте 39 лет и 91 дня.

Кирай дебютировал за национальную команду своей страны в 1998 году. Он является рекордсменом по количеству матчей, проведя за сборную Венгрии 108 встреч.