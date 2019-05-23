Колосков считает, что ни одна страна не готова провести ЧМ по футболу с 48 командами

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Идея об увеличении числа команд - участниц чемпионата мира по футболу с 32 до 48 является глупостью, ни одна страна не готова провести подобный турнир. Такое мнение ТАСС в четверг высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Вячеслав Колосков.

В среду ФИФА объявила, что чемпионат мира 2022 года в Катаре пройдет без изменения количества команд-участниц. Это решение было обусловлено тем, что организации не хватит времени для подготовки страны к проведению дополнительных матчей. Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино рассматривал возможность проведения турнира с 48 командами.

"48 команд - это глупость в принципиальном плане, потому что сразу упадет зрелищность, интерес и соревновательность, - сказал Колосков. - Я уже не говорю о том, что ни одна страна не готова провести чемпионат с таким количеством команд. Что касается Катара, не понимаю, кому в голову пришла эта бредовая мысль - за три с половиной года до чемпионата мира ставить страну-организатора в дичайшие условия. Поэтому считаю это [решение ФИФА] абсолютно правильным, других быть не должно".

Рассуждая о том, что за счет увеличения числа команд на чемпионате мира ФИФА пытается заработать больше денег, бывший вице-президент организации отметил, что турнир является футбольным соревнованием, а не фестивалем. "[В таких условиях] просто деградирует спортивная часть чемпионата мира, вот и все, - сказал Колосков. - Это мое мнение, у кого-то оно может быть другим, кто-то может хотеть зарабатывать деньги. Я никогда не забуду слова Мишеля Платини, когда он возглавлял Союз европейских футбольных ассоциаций: "На первом месте должен быть футбол, а на втором - деньги и все остальное!".

Матчи чемпионата мира будут проведены с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в семи городах - Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.