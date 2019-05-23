Якименко считает командную победу на Олимпиаде-2020 первой задачей российских саблистов

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Восьмикратный чемпион мира по фехтованию на саблях Алексей Якименко считает, что для российских саблистов командная победа на Олимпийских играх в Токио должна быть важнее личных наград. Об этом бронзовый призер Игр-2004 в Афинах сказал в интервью ТАСС.

Во вторник 35-летний Якименко на пресс-конференции в ТАСС объявил о своем возвращении в большой спорт. Спортсмен намерен пройти отбор на предстоящую Олимпиаду.

"Я ребятам нашим сказал - вас не должны интересовать ваши личные соревнования, ваши плюсы и минусы. Командный бой на Олимпиаде это три матчевые встречи, и я бы сконцентрировал все свое внимание на этом. С точки зрения личных соревнований, споткнуться можешь в любом бою, так что первая цель отбор на Олимпиаду, и неважно со мной или без меня. Вторая цель - командное золото, и вот тогда все смогут быть счастливы, разделяя эту победу между собой, не грея одну личную медаль в своем личном кармане".

На Олимпиаде в Токио фехтование впервые будет представлено в командном турнире во всех дисциплинах - фехтовании на саблях, рапирах и шпагах. Олимпийские игры 2020 года пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио.