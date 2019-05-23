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НБА

СМИ: центровой клуба НБА "Финикс" Холмс был задержан за хранение наркотиков

Баскетболиста отпустили под залог

ТАСС, 23 мая. Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Финикс" Ришон Холмс был задержан за хранение марихуаны. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Miami Herald.

Холмс перешел в "Финикс" в 2018 году. В нынешнем сезоне 25-летний центровой набирал в среднем за игру 8,2 очка и делал 4,7 подбора.

По информации издания, баскетболист был задержан в Авентуре (Майами, Флорида) по обвинению в хранении марихуаны. Отмечается, что вместе с ним задержали бывшего баскетболиста Джеймса Уэбба. Они пробыли в полицейском участке около двух часов, после чего были отпущены под залог.

На драфте НБА 2015 года Холмс был выбран под 37-м номером "Филадельфией". В минувшем сезоне "Финикс" занял последнее, 15-е место в турнирной таблице Западной конференции.

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