Спортивный парк будет организован вокруг СКК "Петербургский" перед ЧМ-2023 по хоккею

БРАТИСЛАВА, 23 мая. /ТАСС/. Спортивно-культурный парк будет создан вокруг СКК "Петербургский" перед чемпионатом мира по хоккею 2023 года в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк во время презентации заявки на проведение турнира на конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF).

Конгресс IIHF проходит с 23 по 25 мая в Братиславе.

"Организация и проведение чемпионата мира для нас - это хорошая традиция. Москва и Санкт-Петербург являются традиционными хоккейными центрами, - сказал Третьяк. - В 2023 году, вне всякого сомнения, матчи турнира будут собирать аншлаги на арене, которая во время хоккейных матчей может вместить 21,5 тыс. зрителей и до 23 тыс. на концертных мероприятиях. Рядом с ареной будет спортивно-культурный парк. Мы уверены, что новый стадион станет центром хоккейной жизни в городе".

Дворец имеет прекрасную транспортную доступность, учитывая, что он расположен на пути к аэропорту Пулково, отметил Третьяк. "В нем 13 просторных комфортабельных раздевалок, помещения для тренеров, зоны отдыха. Там будут залы для проведения совещаний, директората, раздельные зоны сухой разминки игроков и судей, допинг-контроля, масштабный медиа-центр", - подчеркнул он.

В ходе презентации Санкт-Петербурга перед участниками конгресса под музыку из "Щелкунчика" выступили артистки балета.

IIHF утвердит места проведения чемпионатов мира с 2023 по 2025 годы в пятницу. Полугодовой конгресс IIHF в сентябре прошлого года принял решение, что турнир 2023 года пройдет в Санкт-Петербурге, чемпионат мира 2024 года - в Чехии, 2025 года - в Швеции.