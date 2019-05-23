Путин отметил вклад тренера Анатолия Рахлина в популяризацию дзюдо в России

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям VII традиционного юношеского турнира по дзюдо памяти заслуженного тренера России Анатолия Рахлина.

"Анатолий Семенович был выдающимся тренером, замечательным, мудрым человеком. Он всегда уважительно относился к своим воспитанникам, подарил путевку в спорт высших достижений целой плеяде талантливых дзюдоистов, научил их бороться и побеждать, - отметил Путин, который и сам занимался под руководством Рахлина. - И конечно, Анатолий Рахлин внес значимый личный вклад в популяризацию дзюдо, в продвижение ценностей массовой физической культуры в нашей стране".

Глава государства подчеркнул, что заложенные Рахлиным педагогические принципы, идеи, а также наработки сохраняются и помогают становлению новых поколений спортсменов. "А ваш турнир укрепляет свой авторитет, с каждым годом привлекает все больше участников из именитых российских и зарубежных клубов, дает им возможность в поединках с достойными, сильными соперниками продемонстрировать свое мастерство и волю", - добавил Путин.

Анатолий Рахлин родился 23 мая 1938 года в Ленинграде. За время тренерской работы воспитал несколько десятков мастеров спорта по дзюдо. Является заслуженным тренером России. Рахлин умер в 2013 году.