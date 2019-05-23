Международная федерация хоккея 24 мая рассмотрит вопрос о создании четвертого дивизиона ЧМ

БРАТИСЛАВА, 23 мая. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) обсудит на чрезвычайном конгрессе в пятницу вопрос о создании четвертого дивизиона чемпионата мира среди мужских команд, который заменит квалификационный турнир. Об этом сообщил в ходе ежегодного конгресса генеральный секретарь организации Хорст Лихтнер.

В настоящий момент IIHF проводит чемпионаты мира в трех дивизионах. Слабейшие хоккейные сборные мира проводят квалификационный турнир за право попасть в третий дивизион.

"Чрезвычайный конгресс в пятницу обсудит возможность переименования квалификационного турнира в четвертый дивизион. Это должно упростить работу принимающей стороны по организации турнира. Думаю, что вопрос о переименовании будет решен единогласно", - сказал Лихтнер.

Квалификационный турнир в нынешнем году проходил с конца марта по апрель в Абу-Даби. Его победителем стала сборная Объединенных Арабских Эмиратов.