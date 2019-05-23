Российские биатлонистки в октябре могут принять участие в Российской неделе моды

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Несколько биатлонисток сборной России в октябре могут принять участие в Российской неделе моды. Как сообщили ТАСС в Союзе биатлонистов России (СБР), стороны согласовывают условия выступления спортсменок в модном показе.

Российская неделя моды проходит два раза в год - в апреле и октябре. Сейчас обсуждается вопрос участия биатлонисток в осеннем показе, который пройдет с 16 по 20 октября, за месяц до старта зимнего соревновательного сезона.

Участницы показа будут определены после подписания соглашения.