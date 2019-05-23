Путин: Кубок президента по самбо способствует популярности этого вида спорта в России

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям всероссийского турнира по самбо на кубок главы государства. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Самбо привлекает людей зрелищностью и накалом борьбы, воспитывает стойкость и упорство, уважение к сопернику, закаляет характер. Отрадно, что популярность этого уникального вида единоборств, родившегося в нашей стране, неуклонно растет. Этому во многом способствует и ваш турнир, который по праву считается важным, ожидаемым событием в спортивной жизни страны и всегда собирает на своих площадках большое количество преданных болельщиков", - говорится в сообщении.

Президент пожелал участникам турнира удачи, победного настроя, а также выразил уверенность, что соревнования подарят гостям незабываемые впечатления.

Кубок президента по самбо пройдет 24 мая в Москве при поддержке Всероссийской федерации самбо.