Президент "Арсенала": Мирзов и Бакаев попали в сборную благодаря индивидуальной игре

МОСКВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Футболисты тульского "Арсенала" Зелимхан Бакаев и Резиуан Мирзов заслужили включение в итоговый состав сборной России благодаря своим индивидуальным действиям. Такое мнение ТАСС в четверг по телефону высказал президент тульского клуба Гурам Аджоев.

В среду был объявлен итоговый состав сборной России, в нем оказались Мирзов и Бакаев. Они впервые вызваны национальную команду.

"Ребята это заслужили, они помогли команде занять шестое место в турнирной таблице и попасть в Лигу Европу, - сказал Аджоев. - Естественно, руководство сборной не осталось в стороне, оценило их игру. Их особенность в том, что они очень сильные индивидуальные игроки, что не часто встретишь в нашей стране, они не боятся обыгрывать, мы уже забываем, что всю это красоту надо показывать. Один забил семь голов, другой - восемь, представляете, чтобы крайние полузащитники столько забивали".

Также Аджоев похвалил защитника "Арсенала" Максима Беляева за включение в окончательный состав. "Он стал очень серьезным футболистом. Благодаря его действиям в течение сезона мы меньше пропускали и больше забивали", - сказал Аджоев.

Матч против команды Сан-Марино сборная проведет 8 июня на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске, игра против киприотов состоится 11 июня на арене в Нижнем Новгороде.